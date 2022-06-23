Hediye Levent: Salman’ın PR hanesine artı

Nihayetinde Türkiye de vazgeçti ve tam anlamıyla pes ederek davayı Suudi Arabistan’a devretti.

Bu durumun bölgedeki tabiri şu; o kadar bağırıp çağıran Türkiye, bin Salman’ı zayıflatamadı. Bu durum Türkiye’nin hanesine eksi, bin Salman’ın ciddi bütçeler ayırarak yürüttüğü PR hanesine artı olarak yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti Arap dünyasının flaş haberi olmadı, günlerce konuşulmadı. Aynı şekilde bin Salman’ın Türkiye’den önce gittiği Mısır temasları ve imzalanan sözleşmeler de daha öncelikli gibi görünüyor bölge açısından.

Hediye Levent’in yazısı