Hediye Levent: Ortadoğu’da pek örneğine denk gelmediğimiz bir adım

Irak’ın ve hatta muhtemelen bütün Arap dünyasının en ilginç siyasi isimlerinden biri Iraklı Şii Lider Mukteda Es Sadr. Ezber bozan çıkışları, bilindik siyasi kalıpların ötesinde ters köşe adımları ile öne çıkan bir isim. Bu nedenle, kılcal damarlarına kadar mezhepçiliğe batmış Irak’ta hem Sünnilerden hem de komünistlerden destek alabilen tek isim.

Es Sadr’ın bu noktaya nasıl geldiğine geçmeden önce son hamlesini aktarmak istiyorum.

Yine Irak’ta ve genel olarak Orta Doğu’da pek örneğine denk gelmediğimiz bir adım atarak Sadr blokundan seçilen 73 milletvekili ile birlikte Irak Parlamentosundan istifa etti. Normalde bölgemizde siyasetçilerimiz o koltuklardan ne pahasına olursa olsun kalkmamakla bilinir.

Sadr’ın bu hamlesi Irak içinde resmen deprem etkisi yarattı. Sadr kısaca, “Madem hükümet kurdurmuyorsunuz, olmadık ayak oyunları oyun bozmaya dayalı strateji yürütüyorsunuz. O zaman ben de oyun bozma stratejinizi bozarım. Hadi bakalım, şimdi ne yapacaksınız?” demiş oldu.

Hediye Levent’in yazısı