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Yaramazlara biraz batar!

Hediye Levent: Libya bir seçime hazırlanıyor ancak seçimin yapılıp yapılmayacağı bile kesin değil

Libya’da hâlâ 20 binden fazla yabancı savaşçı ve paralı asker olduğu tahmin ediliyor. Hafter dahil öne çıkan birçok ismin kendisine bağlı ve Libyalılardan oluşan paralı askerler bu sayıya dahil değil elbette. Herhangi bir kriz sinyali bu yerli ve yabancı paralı askerlerin çok kısa sürede tekrar savaşa hazır hale getirilmesini sağlayabilir.

Buna benzer birçok risk sebebiyle Libya, Libya’da aktif olarak bulunan veya düzenli petrol sevkiyatının sağlanması gibi çıkarları olan ülkelerin gündeminde. Geçtiğimiz hafta Paris’te yapılan Libya konferansı hem ülke içindeki risklerin ve tehlike altındaki seçim sürecinin hem de Libya sahasındaki ülkelerin çakışan çıkarlarının konuşulduğu bir platform oldu.


Konferansta alınan kararlardan birinin “Libya içinde ya da dışında seçim sürecini ve siyasi geçiş sürecini engellemeye, zayıflatmaya, manipüle etmeye ya da geçersiz kılmaya yönelik kişi ya da entitelere yönelik yaptırım uygulanması” olması dikkat çekici.

Katılan ülkeler arasında Berlin zirvesinde olduğu gibi yine ‘yabancı askerlerin çekilmesi’ yönünde tartışmalar eksik olmadı. Ancak bu tartışmalar yine karşılıklı suçlamalarla, ‘önce diğeri çekilsin’ mesajları ile sınırlı kaldı.Reklam

Velhasıl Libya bir seçime hazırlanıyor ancak seçimin yapılıp yapılmayacağı bile kesin değil.

Hediye Levent’in yazısı

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