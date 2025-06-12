Hediye Levent: Libya bir kez daha kaynamaya başladı ancak bu defa çatışan taraflar da farklı

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Libya bir kez daha kaynamaya başladı ancak bu defa çatışan taraflar da farklı, çatışmaları yatıştırmaya çalışan taraflar da… Aslında Libya bir ülkenin bölgesel nüfuz savaşlarının sahnesi haline gelmesinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak tekrar gündemimizde. Nüfuz savaşları yürütenler için çatışma gerekiyorsa çatışılır, barış gerekiyorsa barışılır, statükonun devamı lazımsa o da yapılır…

…Velhasıl Libya içinde silahlı ya da siyasi açıdan güç sahibi olanlar arasında ateşkesle birlikte yatışmış gibi görünen güç savaşı yeniden başladı. Ancak bu defa Türkiye, Rusya, BM, Avrupa ülkeleri, bölge ülkeleri çatışma istemiyor. Zaten Ukrayna savaşının ardından krize sebep olan petrol akışının istikrarı ve güvenliğinin korunması, yeni mülteci akınlarına engel olunması gibi öncelikler de var bu ülkeler açısından.

Hediye Levent’in yazısı