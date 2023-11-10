Hediye Levent: İsrail’in Gazze senaryoları

İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetli saldırıları devam ediyor. Çabalar var ama ufukta barış bir tarafa, ateşkes ihtimali bile görünmüyor. Hâlâ bölge ülkeleri Gazze’ye insani yardım gönderilmesini sağlamaya çalışıyor. Gazze’de hastanelerin yakıtı, ilacı, insanların ekmek yapacak unu bile tükenmek üzere. Hava saldırılarında ölenlerin sayısı 10 bini aşarken İsrail kuzey ve güney Gazze’yi birbirine bağlayan ana yolu kontrol etmeye başladı. Kuzey Gazze’de yaşayanları güneye göndermeye çalışan İsrail ‘Güvenli olan güneye gidin’ diyor ama orayı da bombalıyor. Binlerce insan birkaç parça eşyası ile yollara düşmüş durumda. İnsanlar güneye yürüyor ama kuzey Gazze’de hâlâ yüz binlerce insan var ve Gazze Şeridi’nin iki yakasının da tehlikeli olduğunu ve bu nedenle yaşadığı yeri terk etmeyeceğini söylüyor.

Diğer taraftan İsrail’in Gazze’ye yönelik kara operasyonunun hedefi ve çapı da belirsizliğini koruyor. Gerçi İsrail tarafı ısrarla saldırıların HAMAS tamamen yok edilene kadar devam edeceğini söylüyor ama bu hedefin gerçekçiliği konusunda da şüpheler var. Bölgeden uzmanların mutabık kaldığı tek konu Gazze’yi uzun ve yıkıcı bir savaşın beklediği…

Peki İsrail’in Gazze planı ne?

Hediye Levent’in yazısı