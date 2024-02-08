Hediye Levent: İsrail Gazze’yi insansızlaştırmak istiyor

İsrail ne planlıyor ve bundan sonra ne olacak?

-Filistinliler ve sahadaki gelişmeler İsrail’in saldırılarını kesinlikle Gazze’nin kuzeyi ile sınırlandırmayacağını söylüyor.

-İsrail Güney Gazze’yi de aşamalı olarak insansızlaştırmaya çalışıyor ve her operasyonu 2.3 milyon Gazzeliyi Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı’na sıkıştırmaya yönelik.

-İsrail içindeki tartışmalara bakılırsa İsrail’in Gazze’de HAMAS’ı çökertip çekilmek gibi bir planı da yok. Aksine HAMAS sonrası dönemde Gazze’nin kim tarafından değil daha çok nasıl yönetileceği konuşuluyor. 7 Ekim’i takip eden günlerde “HAMAS’ı çökertip Gazze’den çıkacağız. Gazze’yi HAMAS’ın olmadığı Filistin Yönetimi’ne, Mısır’a, BM’ye ya da bölge ülkelerinin katılımı ile oluşturulacak bir kurula devredebiliriz” diyordu İsrail. Ancak günümüzde bu söylemleri çok az duymaya başladık. İsrail artık Gazze’nin insansızlaştırılmasını, zaten küçücük bir alan olan Gazze içlerine en az 1 km daha girecek şekilde güvenli bölge oluşturmayı hatta Gazze’de denize nazır villaların reklamlarının dönmeye başladığı ihtimalleri konuşuyor.

-Tam da İsrail’in Gazze’nin tamamına göz dikmesi nedeniyle ABD, Katar ve Mısır’ın başını çektiği Paris toplantısında hazırlanan ateşkes planı suya düşmek üzere. HAMAS ve Filistin tarafı “İsrail’in tamamen Gazze’den çekilmesini garanti etmeyen bir planı kabul edemeyiz” diyor. Buna karşılık Netanyahu’nun cevabı oldukça keskin; HAMAS bitmeden, Gazze tehdit olmaktan çıkmadan herhangi bir planı kabul etmeyiz.

Ateşkes planlarının konuşulduğu bugünlerde İsrail ‘Operasyonu tamamladığını’ duyurduğu Kuzey Gazze’ye yönelik yeni bir operasyon daha başlattı. HAMAS’ın Kuzey Gazze’de yeniden hakimiyet sağlamaya başladığı, idari birtakım işlerin yürütülmesi için insanları görevlendirdiği, maaş ödemelerinin bir kısmını yaptığı, karaborsacılık yapan tüccarların ve hırsızlık yaparken yakalananların cezalandırılması yönünde emirler verdiği gelen haberler arasında.

Bu gelişmelere bakıldığında tekrar 7 Ekim’in hemen ardından sorduğumuz temel sorulardan birine geri dönüyoruz; HAMAS askeri yöntemlerle çökertilebilir mi? Aslında bu soruyu son gelişmelere uyarlayabiliriz; İsrail HAMAS’ı çökertmek için mi savaşıyor?

Mevcut duruma bakılırsa İsrail

-Gazze’yi insansızlaştırmak istiyor. Bunu yapamazsa bile nüfusu seyrekleştirmeye çalışıyor.

-İki devletli çözüm gibi girişimlere, önerilere kulakları kapalı. Aksine iki devletli çözümü imkansızlaştırmak için Gazze’nin insansızlaştırılması dahil her türlü girişime açık gibi görünüyor.

Hediye Levent’in yazısı