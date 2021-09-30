Hediye Levent: Isınan İdlip değil Türkiye’nin Suriye politikası

“İdlip ısınmaya başladı” değerlendirmelerine bağlı olarak yine, yeniden, bir kez daha İdlip’i konuşuyoruz. İdlip’te sahada yıllardır belli yoğunlukta devam eden karmaşa ve Rusya’nın zaman zaman artan hava saldırıları dışında değişen bir şey yok.

Şam ve Rusya cephesindeki duruma bakılırsa ufukta İdlip’e yönelik topyekün operasyon sinyali yok. Hatta yıllardır İdlip çevresinde konuşlanmış olan Suriye ordusunda da dikkat çekici bir hareketlenme olmamasına bakılırsa geçtiğimiz yıllarda birçok kez gerçekleştirilen kısmi/sınırlı operasyon ihtimali de görünmüyor. Rusya’nın hava desteği ile Suriye ordusunun İdlip’e yönelik kara operasyonu başlatması pek olası olmadığı gibi Şam’daki değerlendirmelere göre böylesi bir operasyon pek mantıklı da değil.

Çünkü;

İdlip içindeki cihatçı grupların Türkiye sınırına doğru itileceği çok fazla alan kalmadığı gibi sınırlı veya topyekün bir operasyonun Türkiye’nin mevcut politikaları devam ettiği sürece kalıcı olmayacağı aşikar. Olası bir operasyonun başarılı veya kalıcı olması Türkiye’nin sınırına yüklenecek olan cihatçı/silahlı gruplara destek vermemesine hatta bu gruplara karşı kendi sınırını güvenlik altına almasına bağlı.

Suriye’de her askeri kaybın ardından fail olarak Şam’ı gösteren, fail saklanamayacak kadar aşikarsa bu kısmı geçiştiren resmi açıklamalar bile Türkiye’nin Şam ile bir çatışma riskinden pek kaçınmadığının işareti sayılabilir. Ne olursa olsun Rusya ve Şam, Suriye içinde Türkiye ile sıcak çatışma olasılığından kaçınıyor. Olası bir İdlip operasyonunda Türkiye’nin haklı/haksız, stratejik gereklilik ya da büyük hata kısmına kafa yormadan çatışmaya girmesi oldukça mümkün. Kısacası Rusya da Şam da Türkiye’nin İdlip’te tutunabileceği bir gerekçe yaratmamaya çalışıyor. Ancak son birkaç yıldır hakim olan bu yaklaşımın Esad’ın Moskova ziyaretinden ve o ziyarette Putin’in ‘Yabancı ordular Suriye’den çekilmeli’ vurgusundan sonra değişmesi oldukça muhtemel.

Peki İdlip’te sahada ‘ısınma’ olarak yorumlanabilecek bir gelişme yoksa ısınan ne? Cevap basit; Türkiye’nin Suriye politikası!

Hediye Levent’in yazısı