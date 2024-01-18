Hediye Levent: İran Erbil’i neden vurdu?

Salı günü Erbil’de duyulan şiddetli patlamalar bir kez daha bölgedeki gerilimi tırmandırdı. Patlamalara sebep olan füzeli saldırıların ardından açıklama yapan İran, MOSSAD ile ilişkili noktaları hedef aldığını öne sürdü.

Bu saldırı ile birlikte 7 Ekim’den beri sürekli tırmanan gerilime dair bölgesel savaş senaryoları bir kez daha konuşulmaya başlandı.

Peki saldırıya ilişkin ne biliyoruz?

Saldırıların İran Devrim Muhafızları (İDM) tarafından yapıldığı İran tarafından yapılan açıklamada duyuruldu. İran, Erbil’de “İsrail’in casus karargahını vurduğunu” söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise, İran’ın Erbil’e yönelik saldırısında 1 yaşında bir bebeğin de aralarında olduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamalara göre bu saldırıda hedef alınan kişi IKBY’li iş insanı Peşrev Dizayi idi. İran’a yakın sosyal medya hesapları Dizayi’nin IKBY petrolünün İsrail’e ulaştırılmasında kilit isim olduğunu iddia etmeye başladı. Dizayi’nin ABD’li askeri yetkililerle ve askeri kıyafetli fotoğrafları dolaşıma girdi.

Bağdat yönetimi İran’ın Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini belirterek saldırıları kınadı ve Tahran’daki Irak büyükelçisini çağırdı.

Hediye Levent’in yazısı