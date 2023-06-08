Hediye Levent: Hakan Fidan dönemine dair öngörüler

Dış politika ile ilgilenenler Yeni Dışişleri Bakanı, Eski MİT Şefi Hakan Fidan dönemine dair öngörülerde bulunmaya çalışıyor. Bu çerçevede “Zaten bütün kararlar Beştepe’de alınıyor, bir şey değişmeyecek” diyen de var “Daha güvenlikçi dış politikalar bizi bekliyor” diyenler de…

Malum Hakan Fidan kariyerine asker olarak başlayıp TİKA ile devam etti. 2010 yılında MİT Müsteşarlığına getirilene kadar birkaç yıl Ahmet Davutoğlu ile çeşitli ülkeleri ziyaret etti. Ki o dönemde Davutoğlu, Erdoğan’ın en önemli başdanışmanlarından biriydi.

Fidan 13 yıl MİT’i yönetti ama bu görevi yürütürken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı seyahatlerinin önemli bir kısmına da katıldı.

Velhasıl Fidan askeri kökenden gelen bürokrasi, diplomasi ve elbette istihbarat alanlarında birikim sahibi olan bir isim. Aynı zamanda AKP içinde öne çıkmayan, Erdoğan’ın ‘sır küpü’, ‘kara kutu’ gibi sıfatlarla andığı biri olan Fidan uzunca bir süredir zaten dış politikayı belirleyen isimler arasında.

Hediye Levent’in yazısı