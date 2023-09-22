Hediye Levent: Esad Çin’e niye gitti?

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, eşi Esma Esad ve Suriyeli yetkililerden oluşan bir heyetle Çin’e gitti. Esad’ın Çin ziyareti Asya Oyunları’nın açılış seremonisine katılmak için Çin’in daveti üzerine gerçekleşti. Esad ve beraberindeki heyet çeşitli Çin kentlerini ziyaret edecek, buralarda Çinli yetkililerle ve heyetlerle bir araya gelecekler. Ziyaretin en önemli etkinliği elbette Esad’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi olacak.

Buraya kadar olan kısım resmi ziyaret programının öngördüğü içerik. Peki, Esad Çin’e niye gitti?

Aslında Çin ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkiler 1956 yılına uzanıyor. Ancak iki ülke bir Rusya-Suriye veya İran-Suriye ilişkisine benzer derinlikte ve çeşitlilikte ilişki kuramadı.

Suriye Devlet Başkanının Çin’e son ziyareti 2004 yılında gerçekleşmiş olsa da Çin-Suriye ilişkisinin 2011 yılından itibaren derinleşmeye başladığını söylemek mümkün. O yıllarda hem Çin bölgemizdeki ülkelerle sınırlı ticari ilişkiler kuruyordu hem de Suriye, Türkiye ve Katar gibi ülkelerle yakınlaşmayı tercih ediyordu. Bölgedeki ABD varlığı ve Suriye’nin batıya açılma stratejisi ile yumuşayan havayla birlikte Çin’in içine kapanmayı tercih eden politikası ilişkilerin derinleşmesine engel oldu.

Hediye Levent’in yazısı