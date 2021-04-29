Hediye Levent: Biden neden soykırım dedi?

Biden’ın açıklaması derin kırılmaların yüzeye çıkışının sembolü gibi.

Türkiye’nin Rusya-ABD arasında top çevirerek kısa vadeli zaferler devşirdiği dönemler geride kalmış görünüyor. Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması ile başlayan güven vermeyen NATO üyesi, politikaları öngörülemeyen müttefik yorumları Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına kadar uzandı. Bu arada Rusya’nın yumuşak karnı Ukrayna üzerinden Rusya’ya sopa gösterip ABD’ye göz kırpan hamleler de pek işe yaramış görünmüyor. Tartışmaya açılan Montrö Sözleşmesi ABD’yi güvenilirlik konusunda ikna etmediği gibi Rusya ile ilişkileri daha da gerdi.

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Ayrıca, Türkiye hâlâ NATO üyesi ve bölgenin en güçlü ülkelerinden biri ancak ABD’nin Orta Doğu ülkelerinden Kuzey Afrika’ya ve Balkanlara kadar çok geniş bir bölgede onlarca askeri üssü, on binlerce askeri ve yeni müttefikleri var. Ayrıca, soğuk savaş döneminde Türkiye’ye avantajlar kazandıran, pazarlıklarda uzun süre elini güçlendirmesini sağlayan NATO üyeliği ABD ve Rusya blokları arasındaki yeni diplomatik kulvarlarla, ortak çıkarlarla birlikte eskisi gibi işlevsel değil.

Biden’ın soykırım meselesi ile başlayıp görünen o ki devamı gelecek olan hamlelerinin arkasında lobiler, gerçeklerle bağdaşmayan mesajlar aramak yerine Yeni Türkiye’nin diplomatik yaklaşımları ile yüzleşmek gerekiyor. Yakın ve uzak bütün komşuları ile kavgalı Türkiye’nin ABD ve Rusya arasında dengeli politika yürütmekten çok uzak savruluşları Türkiye’yi birbirine hasım tarafların gözünde bile ‘Güvenilmez’ ülke imajını pekiştirmekten öteye taşıyamadı.

Hediye Levent”in yazısı