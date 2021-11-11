Hediye Levent: BAE’nin Şam ilgisinin sebebi ne?

Muhtemelen ziyaretle birlikte birçok insanın aklına gelen bir diğer önemli soru şu; BAE’nin Şam ilgisinin sebebi ne?

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayed’in Şam temaslarında ikili görüşmelerde neler konuşulduğu henüz belirsiz ancak bölgedeki son gelişmeler de göz önüne alındığında bu ziyaretin sadece BAE-Suriye ilişkileri ile sınırlı olmadığı söylenebilir.

Suriye, birçok açıdan bölgenin önemli ülkelerinden biriydi. Savaşla birlikte bölge siyasetinde belirleyici aktör olmasını sağlayan siyasi gücünü büyük ölçüde kaybetti. Ancak ayaklanma sonrası dönem Suriye’nin siyasi pazarlıklarda elini güçlendiren yeni şartları da doğurdu.

Suriye’nin lehine şartların başında İran meselesi var.

Suudi Arabistan ve BAE başta olmak üzere Körfez ülkeleri ayaklanma döneminde İran’ın Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki nüfuzunu genişletip derinleştirmesinden oldukça rahatsız. Geçtiğimiz yıllarda yani BAE henüz Suriye politikasını belirgin bir şekilde değiştirmemişken Şam’a “İran ile ilişkilerini kes, Suriye politikamızı değiştirelim, ekonomik destek verelim” gibi mesajların iletildiği birçok kez gündeme geldi.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayed’in Şam ziyareti sonrasında Şam’da yapılan yorumlarda da gündemin ana konusunun “İran-Suriye ilişkileri” olduğu vurgulanıyor.

Hediye Levent’in yazısı