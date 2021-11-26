Hediye Levent: BAE’nin ardından ‘eski’ düşmanlarla ilgili gelişmeler de olacak

BAE’nin yatırımlar üzerinden Türkiye’ye girmesi, çerçevesini henüz kestiremediğimiz bir nüfuz da sağlayacak BAE’ye. İki ülkenin Suriye’de, Mısır’da, Libya’da, Akdeniz’deki enerji çekişmesinde ve daha birçok konuda karşı cephelerde yer aldığı göz önüne alındığında BAE’nin Türkiye’yi politika değişikliğine zorlaması sürpriz olmaz.

Gerçi kim bilir, belki de Ankara birçok cephede sıkıştığını anlamıştır ve sert U dönüşleri yerine kendisine manevra alanları açıp yavaş yavaş politika değişikliği yapmasını sağlayacak aracılar arayışındadır. Bu durumda BAE ile iş birliğinin beklenenden çok daha hızlı ilerlemesi oldukça mümkün.

Her halukarda BAE emirinin ziyareti BAE ile sınırlı kalmayacak ve ardından ‘eski’ düşmanlar Suudi Arabistan, Mısır ve hatta Suriye ile ilgili gelişmeler de olacak gibi görünüyor.

Hediye Levent’in yazısı