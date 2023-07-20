Hediye Levent: Ankara’nın Körfez çıkarması ekonomiyi kurtarır mı?

Türkiye’nin elbette ve açıkça Körfez ülkelerine ihtiyacı var ancak madalyonun diğer yüzüne de bakmak gerek ki, Körfez ülkeleri de Türkiye’ye muhtaç.

Suudi Arabistan ve BAE ekonomilerini petrole bağımlılıktan kurtarmaya çalışıyor. Bu çerçevede Suudi Arabistan’ın 2030, BAE’nin 2025 vizyonları büyük bütçeli projelerle devam ediyor. İki ülkenin de hedefi farklı ekonomi kalemlerinde bölge merkezi olmak, Çin’den Avrupa’ya bütün dünyaya kara, hava ve deniz yoluyla bağlanmak, kültür ve turizm gelirlerini artırmak. Körfez ülkelerinin Avrupa’ya açılması için en güvenli hat Türkiye.

Türkiye ile BAE halihazırda 18 milyar dolar olan ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek ancak BAE tarafı turizm ve teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde ikili iş birliğine hevesli görünüyor.

Suudi Arabistan ise bütün dünya ülkelerinin iştahını kabartan devasa bir pasta gibi. Ekonomiyi petrole bağımlılıktan kurtarma, iklim krizi ile mücadele etme, teknoloji konusunda merkez olma gibi hedefleri olan Suudi Arabistan toplam değeri 900 milyar dolara yaklaşan binlerce proje yürütüyor.

Hediye Levent’in yazısı