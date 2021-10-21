Hediye Levent: ‘AKP çöküyor’ diyen muhalefetin dış politikada haritası belli değil

… AKP döneminin dış politikası oldukça ağır, yüklü, telafisi/geri dönüşü kimi zaman oldukça zor bir bakiye ile gelecek yılların en çetrefilli/baş ağrıtan gündemlerden olacak.

Peki, “AKP çöküyor, bunlar gidici” söylemlerini daha sık dile getiren muhalefetin dış politikada yol haritası belli mi? Hayır.

Mesela muhalefet Suriye konusunda ne yapmayı düşünüyor?

Yine Suriye’nin kuzeyindeki öz yönetim veya Kürt silahlı/siyasi yapılara karşı nasıl bir politika yürütmeye niyetli?

Libya’dan asker çekecek mi?

Mısır ile ilişkileri normalleştirmek için ‘neo Osmanlıcı’, ‘bölgenin abisi’ söylemlerini tamamen reddedecek mi?

Rusya ile ilişkilerini nasıl bir çerçeveye oturtacak? Mesela, S-400’leri geri mi gönderecek?

Bir süredir ABD ve batı bloku ile iyice yıpranan ilişkileri, Türkiye’ye karşı bir koza dönüşmeye başlayan NATO üyeliği meselesini hangi esaslara göre yeniden düzenleyecek?

Bunca yılın dış politik savruluşlarının maliyeti Türkiye’ye karşı kozlar olarak tekrar tekrar diplomasi müzakerelerinin gündemine gelecek. İktidara oynayan muhalefet hangi konularda hangi kazanımlara karşı nasıl tavizler için sıkıştırılacağını hesaplıyor mu acaba?

Yunanistan ile ilişkilerden Filistin meselesine, İsrail’in bölge ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirmesinden İran-körfez mücadelesine kadar onlarca dosyada Türkiye’nin pozisyonu ne olacak?

Müslüman Kardeşler başta olmak üzere dünün mücadele yoldaşları hatta silah arkadaşları olan gruplarla/ taraflarla Türkiye’nin ilişkileri nasıl seyredecek?

Hediye Levent’in yazısı