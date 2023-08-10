Hediye Levent: Afrika için üç senaryo

Nijer’de temmuz ayında bir askeri darbe yapıldı ve darbeden beri Devlet Başkanı Muhammed Bazoum ev hapsinde.

Darbeden kısa bir süre Rusya’nın Petersburg kentinde Afrika zirvesi gerçekleştirildi. Bu zirveden sonra Nijer’in yanı sıra askeri cuntalar tarafından yönetilen Burkina Faso, Gine ve Mali’den Rusya yanlısı-Batı karşıtı çıkışlar sertleşti.

“Afrika’da neler oluyor?” sorusunun gündemimize düşmesi de işte bu zirve ile aynı günlere denk geliyor.

Elbette Rusya yanlısı çıkışlar Nijer gibi eski sömürgelerinde uranyum, altın, petrol gibi yer altı kaynaklarından büyük çıkarları olan Fransa’yı öfkelendirdi. ABD’yi de yakından ilgilendiren Afrika coğrafyasının önemli ülkeleri artık Fransa’yı istemediklerini, Batı yanlısı politikalar yürüten yerel yöneticileri istemediklerini söylemeye başladı.

Batı cephesi elbette “Uranyum yatakları ne olacak? Fransa’nın nükleer yakıtının bir kısmı oradan geliyor” gibi açıklamalar yapamadıkları için Arap ayaklanması döneminde sıkça duyduğumuz içi hayli boş, hatta kabuktan ibaret söylemlere sarıldı; demokrasi, insan hakları, meşru yönetim vs. vs.

Hediye Levent’in yazısı