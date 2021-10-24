HDP’li kadınlardan Meclis’e ‘cinsiyetsiz bütçe’ çağrısı

HDP Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ‘Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe’ çalıştayında yoksulluğun ‘en derin şeklinin kadınların yaşadığı’ vurgulanarak, Meclis’deki bütçe tartışmaları öncesi kadınların talepleri dinlendi.

İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe” Çalıştayımızda toplumun farklı kesimlerindeki kadınların bütçeden taleplerini konuştuk. Savaşa, ranta, talana değil; kadınlara bütçe mücadelemiz sürecektir! pic.twitter.com/yv7WPhH3ok — HDP Kadın (@HDPkadin) October 24, 2021

Moderasyonluğunu HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz’ın üstlendiği çalıştaya gazeteci, avukat, akademisyen, sendika temsilcileri ve emek örgütlerinden kadınlar katıldı.

Bu sene ikincisi düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, ‘iktidarın hazırladığı bütçe karşısında kadınların önerileri ve taleplerini dinlemek istediklerini’ belirtti.

Hükümetin kadınların ve toplumun önerisini almadan bütçeyi hazırladığını belirten Başaran, “Her yıl kendi ihtiyaçlarına göre bütçe yapıp, geçiriyorlar. Hedefimiz kadınlarının sesini kadınlarla tartışarak meclise taşımak” dedi.

Söz alan katılımcılar ‘kadın emeğinin değersizleştirilmesine, görünmez kılınmasına artık sessiz kalınamayacağını belirterek, pandemi döneminde artan işten çıkarılmalara ve güvencesizliğe’ dikkat çekerek 2022 bütçesi öncesi ücretsiz kreşlerin, sığınma evlerinin, bakım merkezlerinin sayısının arttırılmasını istedi.

Diğer yandan katılımcı kadınlar, ped ve tampon gibi zorunlu tüketilen hijyen malzemelerini vergisiz olarak almak istediklerini belirtti.

Kadınlar, bugüne kadar geçen bütçelerin ‘erkek’ bütçesi olduğunu söyleyerek, ‘cinsiyetsiz bir bütçe’ talebini yineledi.