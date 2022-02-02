HDP: AİHM’in reddettiği başvuruları özel avukatlar takip etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) dokunulmazlıklarla ilgili başvurusu eksik evrak nedeniyle reddedilen bazı HDP’li milletvekillerinin başvurularını HDP’nin hukuk komisyonu değil özel avukatların takip ettiği bildirildi.

HDP’nin hukuk ve insan hakları komisyonundan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Ümit Dede, “Başvuruları doğrudan takip eden HDP Hukuk Komisyonu değildi” dedi.

AİHM, 2016 yılında dönemin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dahil 40 HDP’li milletvekilinin dokunulmazlığının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti.

Kararın ardından aynı tarihte dokunulmazlıkları kaldırılan bazı milletvekillerinin eksik evrak gibi nedenlerle başvurusunun reddedildiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan bazı vekillere ilişkin başvuru yapılmadığı da görülmüştü.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Dede, konuya ilişkin haberlerde HDP’den görüş alınmamasını eleştirdi ve HDP Hukuk Komisyonu’nun süreci doğrudan takip etmediğine vurgu yaptı.

Dede, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı: “O dönem kamuoyunun da takip ettiği gibi HDP eş genel başkanları, milletvekilleri, belediye eş başkanlarımız ve binlerce parti üyemiz, yöneticimiz sürekli olarak gözaltına alınıyor, haklarında yargılamalar başlatılıyor ve cezaevlerinde sayısız hak ihlaline maruz bırakılıyordu. HDP Hukuk Komisyonu’nun iş yükü kaldırabileceği boyutların çok üzerindeydi. Bu dava da çok ciddi bir takip ve hassasiyet gerektirdiği için o dönem parti yönetimi ve milletvekilli arkadaşlarımızın yürüttüğü istişareler sonucunda bu davaların milletvekili arkadaşlarımızın özel avukatları tarafından takip edilmesinin daha doğru olacağı bu iş yükü altındaki hukuk komisyonunun belki olası eksik ve hatalara düşmesinin önüne böylece geçileceği yönünde karar alınmıştı.”

Hukuk komisyonunun uzman avukatlardan aldığı görüşlerle oluşturulan örnek bir dilekçe hazırlayarak avukatlarla paylaştığını anlatan Dede, “Komisyon gelişen süreçte her türlü hukuki ve teknik desteği sundu, ancak başvuruları doğrudan takip eden HDP Hukuk Komisyonu ve komisyonda görev alan avukatlar olmadı” dedi.