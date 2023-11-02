HBO, eleştirmenlerin olumsuz yazılarına karşı ‘trol hesaplar’ oluşturmuş

ABD’li yapım şirketi HBO’nun, televizyon eleştirmenlerinin sosyal medyadaki olumsuz eleştirilerini engellemek için ‘trol hesaplar’ oluşturduğu iddia edildi.

Fotoğraf: Casey Bloys / Variety

Rolling Stone‘un yeni bir dava kapsamında incelediği yazışmalara göre HBO’nun CEO’su Casey Bloys, çalışanlarından eleştirmenlerin kötü yorumlarına karşılık vermek için sahte hesaplar oluşturmalarını istedi.

Habere göre, geçen Temmuz’da eski HBO çalışanı Sully Temori tarafından HBO’ya karşı açılan haksız fesih davasında, drama programlarından sorumlu başkan yardımcısı Kathleen McCaffrey, drama müdürü Francesca Orsi ve ‘The Idol’ dizisinin iki yapımcısı şikayet edildi.

Şikayet dosyasında arasında kanalın CEO’su Bloys’un çalışanlarına, Twitter’da sahte hesaplar açarak HBO dizileri hakkında kötü yorum yapan eleştirmenlere ve web sitelerine yanıt vermelerini istediği mesajlar yer alıyor.

İncelenen mesajlara göre, Haziran 2020’de McCaffrey Temori’ye sahte hesaplar oluşturması için talimat vererek, Bloys’un ‘Twitter’a takıntısı olduğunu ve platformda her zaman ortalığı karıştırmak’ istediğini söylemiş.

‘Kelly Shepherd’ adında yeni bir Twitter hesabı açılarak eleştirmen Alan Sepinwall’ın yazılarına yanıt verilmiş.

Hollywood Reporter’in aktardığına göre, konuya ilişkin konuşan HBO ‘sahte hesap’ iddialarını reddetmedi.