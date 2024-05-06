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Yaramazlara biraz batar!

Hazine 1,1 milyar dolar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı bono ve tahvil ihaleleriyle 36 milyar 427 milyon lira (yaklaşık 1 milyar 128 milyon dolar) borçlandı.

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İlk ihalede 11 ay vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. Basit faiz yüzde 49,69 ve bileşik faiz yüzde 50,52 oldu. Nominal satış 2 milyar 469 milyon lira, net satış 1 milyar 692,7 milyon lira olarak gerçekleşti.


İkinci ihalede 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 18,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Basit faiz yüzde 40,91, bileşik faiz yüzde 45,09 oldu. Nominal satış 15 milyar 88 milyon lira, net satış 15 milyar 505 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

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Üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’e ticaret gündemde

İhracatçılar, ticaret yasağının ardından alternatif arayışlarda. İsrail’le uzun süreli kontratı bulunan büyük firmalar, taahhütlerinden kaynaklanan sıkıntılarla karşı karşıya. Mısır ve Lübnan gibi üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’e mal sevkiyatının da gündemde olduğu belirtiliyor.