Hayri Kozanoğlu: Zengin tasarruf ediyor, yoksul borçlanıyor

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Şubat’ta da mal fiyatları ile fahiş zamlara sahne olan hizmet fiyatları arasındaki yaklaşık 30 puanlık fark, 29,25 ile sürdü. Özellikle kiradaki yüzde 97,21’lik enflasyon, evi olmayan dar gelirlilerin belini büktü. Yine çalışanlar için yaşamsal önemdeki ulaştırma hizmetleri enflasyonu yüzde 49,81 ile manşet oranın üzerinde seyretti.

Merkez Bankası’nın Güncesi’ndeki, “Parasal Sıkılaşma ve Gelir Düzeyine Göre Tüketim Harcamaları” araştırması, yüksek gelir grubunun yüksek faiz ortamında tasarruflarını artırarak, tüketimlerini kıstığı sonucuna varıyor. Buna karşın tasarruf etme şansı olmayan dar gelirlilerin harcamaları hız kesmiyor.

Üstelik bu harcamaların bir bölümü borçlanarak yapılıyor. Gelirinin kayda değer bir bölümünü kredi kartı ve ihtiyaç kredisi faizlerine ayıran yurttaşlar, tüm gereksinimlerini geri kalan paralarıyla yapmak zorunda kaldığı için enflasyonu daha derinden hissediyor.

Ekonomi sözcülerinden, “İşte enflasyon yüzde 40’ın altına indi, daha da inecek” yollu mesajları çokça duyacaksınız. Ancak 2025’in kalan 10 ayında 2024’ten devreden aylık yüzde 4’leri bulan oranlar yok. Onun için bundan böyle enflasyonun hızla düşme şansı kalmadı. Yüzde 24 yılsonu hedefinin tutması için önümüzdeki dönem aylık yüzde 1,3 ortalama enflasyonlar gelmesi gerekiyor ki, bu da olanaksız görünüyor.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı