Hayri Kozanoğlu: Sosyal medya devleri yapay zeka şirketlerini ele geçirme yarışına girdi

En büyük dijital platformlar -Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tencent, Alibaba- giderek küresel değer zincirinin tüm halkalarına yatırım yaparak egemenliklerini pekiştiriyorlar.

Pandemi sırasında da tüm bu şirketlerin büyüklükleri, kârları, piyasa değerleri ve egemen konumları daha da pekişti.

Veriye öncelikli erişim, şebeke etkileri, ölçek ve kapsam ekonomileri sayesinde bu platformlar gezegenin her köşesine uzanabilen küresel dev dijital şirketler haline geldiler.

Rapora göre, Amazon sırf uydu geniş bandına 10 milyar dolar yatırım yaptı. Amazon, Facebook, Google ve Microsoft 2016 ve 2020 arasında kurulan yapay zekâ şirketlerini birer birer ele geçirme yarışına girdiler.

Alibaba, Amazon, Google, Microsoft küresel bulut altyapı hizmetleri gelirlerinin yüzde 67’sini aralarında paylaştılar. 2022’de küresel reklam harcamalarının yüzde 73’ünün beş büyük platformun -Alibaba, Amazon, Facebook, Google ve Tencent- kasasına gireceği tahmin ediliyor.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı