Hayri Kozanoğlu: PPK’nın yetkilerinin sınırlarını bilmekte yarar var

MB politika faizini beklentilerin altında 650 baz puan artırarak yüzde 15’e yükseltti. Hemen ardından döviz kurlarında hareketlenme hızlandı, dolar haftayı 25.25TL, avro ise 27.5 TL’den kapattı.

Bir ekonomide uygulanan politika faizinin düzeyi hakkında fikir yürütmek için ekonomi yönetimince beklenen enflasyonla karşılaştırmak gerekir. Şu anda elimizde Orta Vadeli Program’dan kalan yüzde 24.9 ile 4 Mayıs 2023 tarihli Enflasyon Raporu’ndaki yüzde 22.3’ten başka bir rakam yok. Son piyasa katılımcıları anketine göre 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 38.55 idi. OECD’nin Haziran 2023 Ekonomik Görünüm Raporu ise yılın yüzde 44.8 enflasyonla kapanmasını bekliyordu. Anlaşılan, 27 Temmuz’da yeni Enflasyon Raporu gelene kadar ortalıkta somut bir veri bulunmayacak. Ancak yüzde 15’lik faizin derin bir eksi reel faize denk geldiği de ortada.

Para Politikası Kurulu’nun (PPK) karar metninin öncekilerdeki hamasi ifadelerden arındırıldığı, oldukça kısa ve net bir üslupla kaleme alındığı söylenebilir. Gaye Erkan’ın metne damgasını vurduğu anlaşılıyor. Notta enflasyonun yükselme eğilimde bulunduğu açıkça dile getiriliyor. Gelgelelim son karar merciinin Saray olduğunu hatırlayıp, bu kurulun yetkilerinin sınırlarını bilmekte yarar var. “TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir” cümlesi de bankaya görev tanımının dışında yüklenen misyonların terk edilmediğini gösteriyor.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı