Hayri Kozanoğlu: Pandora belgeleri AKP’ye somut muhalefet açısından ciddi fırsat sunuyor

Pandora Belgeleri tartışılırken ortaya çıkan durumun, kapitalizmin çarpık bir hali değil, ta kendisi olduğunu vurgulamak gerekiyor. Kapitalizmin ve piyasa toplumunun kar hırsı, aç gözlülük, kamuculuğa karşıtlık üzerinde yükseldiğini gözler önüne seren bu somut örneği iyi anlamak ve anlatmak toplumsal muhalefet açısından önem taşıyor. Sonucunu bilsek de, Erdoğan yönetimini “Adı geçen şahıslar ve şirketlere soruşturma açacak mısınız?” sorusuyla sıkıştırmak olanağı da önümüzde bulunuyor. Pandora Belgeleri hem AKP iktidarına somut muhalefet, hem de kapitalizm-neoliberalizm teşhiri açısından ciddi fırsatlar sunuyor.
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17 yıl önce işlenen cinayetin dosyası yeniden açıldı: İki gözaltı
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Kavcıoğlu yine ‘toz pembe’: Enflasyon geçici, rezerv 123,5 milyar dolar
Kavcıoğlu, sunumunda enflasyondaki yükselişte, gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile arz yönlü unsurlar etkili olduğunu yineledi.
Kılıçdaroğlu’nu mektupla tehdit eden Çakıcı’ya 20 ay hapis cezası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret ve tehdit içerikli mektup yayınlayan Alaattin Çakıcı hakkında bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.
Rekabet Kurumu’ndan Trendyol’a soruşturma
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Akşener, Altun’u kale almadı
İYİ Parti lideri, Altun’un muhalefeti savcılığa çağırmasına ise “Atanmışlara cevap vermiyorum” diye değerlendirdi.