Hayri Kozanoğlu: Nisan enflasyonunun da yüksek çıkacağı çok önceden anlaşıldı

Hükümet kurnazlıkla zamları ayın ilk gününe yığarak bir önce ayın enflasyonunu düşük çıkarmaya çalışıyor. Şimdiden kırmızı ete yüzde 10, şekere yüzde 31, Türk Telekom’un internet hizmetlerine yüzde 67 (1 Haziran`dan itibaren), konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35 zam yapıldı. Böylelikle nisan ayı enflasyonunun da yüksek çıkacağı çok önceden anlaşılmış oldu. Bu zamlar diğer fiyatları da kaldıraç etkisiyle yukarı çekiyor. Örneğin, kırmızı ete yapılan zam sırf kasaptan aldığınız etle sınırlı kalmayıp, lokanta tarifelerine, tüm et mamullerine de yansıyor.
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