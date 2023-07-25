Hayri Kozanoğlu: Gaye Erkan’ın yıldızı parlamadan sönecek

Türkiye’de Temmuz enflasyonunun yüzde 10 veya üstünde çıkma olasılığı çok yüksek. Yüzde 10’luk bir aylık enflasyon verisi yıllık oranı yüzde 48.5’e kadar taşıyacak. Bu bilgiler ve fazlası TCMB’nin elindeyken, 20 Temmuz’da politika faizini belirgin bir biçimde artırarak, en azından “durumun farkındayım” mesajını vermesi beklenirdi. Ancak bilindiği gibi 20 Temmuz’da yüzde 2.50’lik bir mini adımla yetinildi. Bundan sonra böyle sınırlı artışlarla politika faizinin enflasyonla aradaki farkı kapatması çok zor. Eğer Ağustos’ta veya sonrasında daha büyük bir faiz artışı yaparsa, bu kez de paniğe kapıldığı, kontrolü elden kaçırdığı yorumu yapılacak, bu da yine güvensizliğe neden olacak. Zaten 27 Temmuz’daki Enflasyon Raporu’nda “rasyonel” tahminler yapılmaması halinde Gaye Erkan’ın yıldızı parlamadan sönecek.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı