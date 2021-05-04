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Yaramazlara biraz batar!

Hayri Kozanoğlu: Ekonomiyi daha kara bir tablo bekliyor

Bilindiği gibi MB 2021 yıl sonu enflasyon tahminini %9.4’ten %12.2’ye çekti. Bu hedefin de tutturulma olasılığının ne kadar düşük olduğunu Nisan ayı enflasyon rakamları gösteriyor. Dolar kurunun en son 8.30 lira civarındaki seyri, döviz kurunun enflasyonu beslemeyi sürdüreceğine işaret ediyor. Bu da MB’nin Mayıs PPK toplantısında faiz artıramayacağının habercisi. Ancak ülke ekonomisinin sırf para politikalarıyla yönetilemeyeceğini, özellikle yoksul kesimlere nakdi desteklere öncelik tanıyan mali politikalara ağırlık verilmedikçe ekonomiyi daha da kara bir tablonun beklediğini vurgulamak zorundayız.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı

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