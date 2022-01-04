Hayri Kozanoğlu: Ekonomide istikrar gösteren tek eğilim, enflasyonun durmadan artması

Yüzde 13,58’lik aralık ayı tüketici enflasyonu, Arjantin bir yana bırakılırsa tüm belli başlı ülkelerin yıllık enflasyonundan çok daha yüksek düzeyde. Çift haneli rakamları gören iki ülke, Pakistan’ın yüzde 11,5, Brezilya’nın yüzde 10,7 tüketici enflasyonları bile bizim aylık yüzde 13,58’in gerisinde kalıyor.

Bu enflasyon oranları AKP’nin 19 yıllık iktidarının en yüksek fiyat artış temposuna işaret ediyor. Ekonomi yönetiminin söylemleri, “enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz, hayır çekirdek enflasyona bakacağız, asıl hedefimiz cari fazla, kur artışlarıyla rekabet gücü kazanıyoruz Çin/Kore modeline geçtik, kur korumalı mevduat uyguluyoruz haydi halay çekelim” şeklinde şipşak değişse de ekonomide istikrar gösteren tek eğilim, enflasyonun durmadan artması. Tam 7 aydır her açıklanan yıllık enflasyon bir öncekinden daha yüksek seyrediyor.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı