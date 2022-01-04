Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hayri Kozanoğlu: Ekonomide istikrar gösteren tek eğilim, enflasyonun durmadan artması

Yüzde 13,58’lik aralık ayı tüketici enflasyonu, Arjantin bir yana bırakılırsa tüm belli başlı ülkelerin yıllık enflasyonundan çok daha yüksek düzeyde. Çift haneli rakamları gören iki ülke, Pakistan’ın yüzde 11,5, Brezilya’nın yüzde 10,7 tüketici enflasyonları bile bizim aylık yüzde 13,58’in gerisinde kalıyor.

Bu enflasyon oranları AKP’nin 19 yıllık iktidarının en yüksek fiyat artış temposuna işaret ediyor. Ekonomi yönetiminin söylemleri, “enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz, hayır çekirdek enflasyona bakacağız, asıl hedefimiz cari fazla, kur artışlarıyla rekabet gücü kazanıyoruz Çin/Kore modeline geçtik, kur korumalı mevduat uyguluyoruz haydi halay çekelim” şeklinde şipşak değişse de ekonomide istikrar gösteren tek eğilim, enflasyonun durmadan artması. Tam 7 aydır her açıklanan yıllık enflasyon bir öncekinden daha yüksek seyrediyor.


Hayri Kozanoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Orman yangınları sonrası çalışmalar ne durumda?

Türkiye’nin güneybatısını 28 Temmuz’dan itibaren etkisi altına alan yangınlarda 254 bin futbol sahası (181 bin 393 hektar) kadar alan yanarken sekiz kişi hayatını kaybetmişti. 28 Temmuz –12 Ağustos tarihleri arasında, sadece Muğla ve Antalya’da yanan ormanlık alan ise yaklaşık 124 bin hektar.

Hüseyin Gazi Türbesi’nin Alevi vakfına devri iptal edildi

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi’nin mülkiyetinin 10 yıllığına Alevi İnanç Birliği Vakfı’na devredilmesi kararı iptal edildi. Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün iptal kararı, Alevi İnanç Birliği Vakfı ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı’na yollandı. Türbenin mülkiyetinin Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı’na devredilmesi öngörülüyor.

Pandeminin etkisi: Üç verem hastasından birine tanı konulamadı

Türkiye’de Covid-19 salgınının etkisiyle tüberküloz (verem) hastalarının yaklaşık üçte birine tanı konulamadı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, pandemiye kadar uzun yıllardır hastaların yüzde 85’i kayıtlıyken,  2020’de bu oran yüzde 69’a kadar düştü.