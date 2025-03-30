Hayri Cem: RTÜK cezaları, reklam gelirlerinde azalmaya neden olduğundan katmerli bir cezaya dönüşüyor

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 1994’te kurulmuştur. Kurul üyeleri, Meclis’te temsil edilen partilerin sandalye sayılarına göre seçilir. Uzun yıllardır, AK Parti ve MHP ittifakının adayları dokuz kişilik yönetim kurulu üyeliğinin en az beşini alabilmektedir. Bu durumda da muhalefeti temsil eden üyelerin, kurulun karar alma süreçlerinde etkili olabilme şansları kalmamaktadır.

RTÜK kendisini yargının yerine koyarak ceza veriyor. Yayın kuruluşları, bu tür canlı yayınlarda konuşmacıların yaptığı açıklamalardan sorumlu tutulamazlar. Şayet yapılan açıklamalarda hukuka aykırı bir durum varsa, bunu savcılar saptar ve yargıya intikal ettirir. Açıklamalarda suç olup olmadığına ise RTÜK değil, yargı karar verir. Ceza da suçluya verilir, yayınlayana değil.

Ben son bir haftanın hem TV ratinglerini hem de dijital medya sonuçlarını gördüm. Bu verilerin sahibi TİAK olduğu için buradan paylaşmam suç oluşturur. Ama Halk TV, Sözcü TV, TELE1, NOW gibi kanalların 19 Mart öncesine kıyasla ratinglerini çok önemli ölçüde artırdığını söyleyebilirim. Bu açıdan baktığımızda, RTÜK’ün TV kanallarına verdiği para ve ekran karartma cezaları; yarattığı rating kaybı dolayısıyla reklam gelirlerinde de azalmaya neden olduğundan, katmerli bir cezaya dönüşüyor. Dolayısıyla RTÜK’ün verdiği cezaların yarattığı kayıplara çok yönlü bakmakta yarar var.

Hayri Cem’in yazısı