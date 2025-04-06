Hayri Cem: Polis şiddeti ve gözaltılar arttıkça iktidarla gençler arasındaki kopuş derinleşiyor

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Z kuşağı, teknolojinin içinde doğmuş ve teknolojiyle büyümüş bir kuşaktır. Teknolojiye en hızlı uyum sağlayan nesildir. Dikkat süreleri kısa olsa da aynı anda birçok işi yapabilme becerileri oldukça gelişmiştir. Z kuşağı, sinema, tiyatro ve konser gibi kültürel etkinlikleri çevrim içi takip etmeyi tercih ediyor. Bu yüzden ellerinde bilet yerine tablet var. Ancak bu, ilgisiz oldukları anlamına gelmiyor. Sadece alışkanlıkları ve araçları farklı.

Gezi olaylarında nasıl Y kuşağı sesini yükselttiyse, bugün aynı tepkiyi Z kuşağı veriyor. Çünkü bireysel özgürlüklerinin tehdit altında olduğunu düşünüyorlar. 19 Mart sonrası yaşanan olaylarda, internet ve sosyal medya uygulamalarına müdahale edilmemiş olsaydı, tepkiler bu kadar yaygın ve sürekli olmayabilirdi. Çünkü dijital dünya, onların “özgürlük alanı”dır. Aynı zamanda ülkedeki adaletsizlik ve hukuksuzlukların kendi geleceklerini tehdit ettiğine inanıyorlar. “En iyi okulları bitirsek de bir ev ya da araba sahibi olamayacağız” endişesiyle büyüyorlar. Bu da onları protestoya yöneltiyor.

İktidar, bu gençlerle diyalog kurmadan, onları dinlemeden ve anlamaya çalışmadan sadece baskıyla evlerine gönderebileceğini sanıyor. Bu ciddi bir yanılgıdır. Polis şiddeti ve gözaltılar arttıkça, iktidarla gençler arasındaki kopuş daha da derinleşiyor. Uzlaşma yerine baskının tercih edilmesi, gençlerin gelecek kaygısını artırıyor. Bu nedenle seslerini duyurmak, geleceklerine sahip çıkmak istiyorlar. İktidarın bir başka hatası ise, Z kuşağının tamamını sol eğilimli sanması. Oysa bu kuşağın içinde muhafazakâr ve mütedeyyin gençler de aynı kaygıları taşıyor. Bu gerçeği görmezden gelmeye devam eden iktidar, seçimlerde bu kuşağın büyük bir bölümünün oyunu şimdiden kaybetmiş demektir.

Hayri Cem’in yazısı