Hayranları Madonna’ya dava açtı

Hayranları, sahneye geç çıkan Madonna’ya dava açtı.

Fotoğraf: Huffpost

Huffpost‘un haberine göre Madonna’nın konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, şarkıcının sahneye geç çıktığını belirterek dava açtı.

13 Aralık’ta New York’ta Barclays Center’da düzenlenen konsere gelen hayranlar, konserin 20:30’da başlamasını gerekirken 22:30’da başladığını söyledi. Geç başlayan konserin geç bitmesi, toplu taşıma seçeneklerini de azalttığı için konsere gidenleri zor durumda bıraktı.

Avukatlar müvekkillerinin konserin ertesi günü, işlerine gitmek için erken kalkmak zorunda kaldıklarını söyledi.