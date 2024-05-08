Hayko Bağdat: Rejimin normalleşecek bir imkanı kalmadı, çok fazla suça bulaştılar

Muhalefette önemli bir güç haline gelen Özgür Özel, ülkenin normalleşmesi için bir kırmızı çizgi çekmek durumunda. Memleketin büyük bir anormallik içinde olduğunu, bunun kalıcı olmadığını, yeni normal için evrensel hukuku referans almanın gerekliliği meselesinde hemfikirsek yumuşama ölçümüzü iyi ayarlamakta fayda var. Türkiye, hukuk konusunda patates püresine döndü. Yeni bir yumuşamayı kaldıracak gücümüz kalmadı.

Selahattin Demirtaş ve Kürt tutsaklar, Osman Kavala ve gezi tutsakları, KHK ile hayatları karartılan milyonlar, siyasi cinayetler gibi hem AYM’nin hem AIHM’in tapu gibi kararı olan siyasi kumpasları alaşağı etmek için milim taviz verilmemeli.

Normalleşmek, hukukun üstünlüğünü korumayı ilk şart koşmak ile mümkün olacaktır. Rejimin illegal eylemleri sürdükçe öfkeyi bastırmanın bir faydası yoktur. Saray’dan ricacı olmak Sultan’ın varlığını kabul etmektir. Rehine pazarlığı yapmıyoruz, yasalara uyulmasını istiyoruz.

Tamam normalleşelim ama kadar da yumuşamayalım derim.

Hayko Bağdat’ın yazısı