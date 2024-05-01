Hayko Bağdat: Özgür Özel’e gaz sıkmayın Erdoğan’la görüşecek

İstanbul’daki CHP örgütleri kitlesel olarak 1 Mayıs için Saraçhane’ye akın edecek. Saraçhane siyasi lügatımıza yeni eklenen bir adres. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı ve kadrolarının önünde polis ile burun buruna gelecek. Özgür Özel ve beraberindeki CHP’liler Taksim’e çıkabilecek mi göreceğiz. Polisin gözyaşartıcı gaz ve cop ile CHP heyetine saldırma ihtimali de yabana atılacak gibi değil.

Peki Özgür Bey sokaklarda gaz yemiş, arkadaşları darp edilmiş, yerlerde sürüklenmiş olursa yine de Erdoğan ile görüşecek mi?

Kafası, kolu sarılı bir heyet ile külliyeye çıkacak mı?

Memleketin normalleşme ihtiyacı, siyasette diyalog, siyaset üstü sorunlarda ortaklaşma falan derken Özgür Bey’i toplantıya sağ sağlim yetiştirmenin yolunu arıyoruz.

Bu 1 Mayıs bizlere çok şey anlatacak. Erdoğan’ın ve muhalefetin yola nasıl devam edeceğini merak edenler, CHP heyetinin polis copuyla sınavını bekliyor.

Hayko Bağdat’ın yazısı