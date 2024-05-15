Hayko Bağdat: Özgür Özel, Kobane davasını sinenize çekerseniz ülkenizi nasıl normalleştireceksiniz?

Erdoğan bir cümlesiyle Selahattin Demirtaş ve binlerce masum insanı tutsak edebiliyorsa demokrasiye dönüşün kırmızı çizgisini nereden çekeceksiniz?

Özgür Özel’in seçim zaferi sonrası ekranlarda teşekkür ettiği Kürt demokratlara şimdi ne olacak?

Kürt savaşı üzerinden devleti soyan başta Ülkü Ocakları olmak üzere her köşede çöreklenmiş paramiliter güçleri, devletle çalışan narkotik mafyayı, çöken adaletin yerine geçen, sokak ortasında çatışmalara giren çeteleri nasıl durduracaksınız?

Irak ve Suriye’ye bomba yağdırıldığında Türkiye’ye sığınmak zorunda kalacak yüzbinleri nasıl karşılayacaksınız?

Açlık sınırında yaşayan bir ülkenin yurttaşları olarak tüm kaynakların F16 yakıtına, silaha, bombaya, mermiye, gardiyana, bekçiye harcanmasına nasıl katlanacaksınız?

Uluslararası hukuk gözlerimizin önünde çiğnenirken, insanların hürriyeti veya tutsaklığı hala tek bir adamın iki dudağı arasında saklı iken Tayfun’u, Can’ı, Çiğdem’i, Osman’ı Silivri’den nasıl çıkaracaksınız?

1 Mayısları Taksim’de nasıl kutlayacaksınız?

İstanbul Sözleşmesini nasıl geri getireceksiniz?

Genel seçimlere, yerel seçimlere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, mahkemeye, adliyeye, polise, askere, hakime, savcıya nasıl güveneceksiniz?

AKP’nin değil Kürtlerin haklı olduğunu haykırmadan, savaşı değil barışı savunmadan, anadili, yerelden yönetimi, insanlık onurunu tanımadan nasıl medeni bir hayat kuracaksınız?

Kürt çocuklarına panzerler vurup öldürürken Çeşme’de festival yapabilmenin sevinciyle nasıl yetinebileceksiniz? Nasıl insan kalabileceksiniz?

Ey Özgür Özel, Kobane kumpas davasını sinenize çekerseniz ülkenizi nasıl normalleştireceksiniz?

Hayko Bağdat’ın yazısı