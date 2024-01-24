Hayko Bağdat: Kürtler AKP ile anlaştı mı?

Ailesinin her bir ferdiyle direnen Demirtaş soyadını “rejim ile anlaştılar” diye karalayan Türk milliyetçisi kafalar biraz sakin olsunlar.

Bugünkü siyasetin pespayeliğinden Kürtler sorumlu değildir. Kapalı kapılar ardında faşizme yol verenler, anlaşanlar, uzlaşanlar onlar olmadılar.

Peki AKP ile uzlaşanlar gerçekte kimlerdir?

İçinde bulunduğumuz bu rezilliğin müsebbibi Türk milliyetçiliğidir. MHP’dir. Ülkü Ocaklarıdır. Milliyetçi mafyadır. Korucu aşiretleridir. Ergenekonculardır.

Şimdilerde pahalı bir arabayla gezip caka satan, son düzlükte davayı satan meşhur Türkçü Sinan Oğan’dır.

Sinan Ateş’i bir torbacıya vurdurup öldürtenlerdir Erdoğan rejiminin ortakları. Kokain tüccarları, derin devletin kollarıdır. Mehmet Ağar’dır. Tansu Çiller’dir. Kürtleri katledenlerdir bu rejimin ortakları

Kürt düşmanlığında, Ermeni düşmanlığında, Suriye’nin işgalinde hemen Erdoğan ile saf tutan Oda TV’ciler, Sözcü gazetesi, Yılmaz Özdillerdir bu rejimin ortakları.

Mahcup AKP’li İyi Partililerdir, Tanju Özcan, Muhittin Böcek, Mansur Yavaştır bu rejimle iyi anlaşanlar.

Ne barış isteyen Kürt halkı, ne Abdullah Öcalan, ne Leyla Zana, ne Başak ne de Selahattin.

Onlar AKP ile hiçbir zeminde uzlaşmadılar. Barış için çalıştılar sadece.

Erdoğan ile anlaşan hep Türklerdir. Türklük sözleşmesidir.

Hayko Bağdat’ın yazısı