Hayko Bağdat: Bu ülkenin ulusalcıları, milliyetçileri, muhafazakarları bu devleti tanımıyorlar

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Bu ülkenin ulusalcıları, sağcıları, milliyetçileri, muhafazakarları bu devleti tanımıyorlar. Kendi tarihlerini, hatta yakın tarihlerini, hatta kendi dillerini iyi bilmiyor üstelik sevmiyorlar.

Kürt, Ermeni, Suriyeli düşmanlığının onları korumaya yeteceğine inanıyorlar. Mevcut rejime daha fazla milliyetçi, daha fazla dindar, daha fazla erkek, daha fazla nefret dolu muhalefet etmenin para edeceğini zannediyorlar.

Hak, hukuk, adalet, eşitlik, ifade özgürlüğü, insan hakları ve demokrasi lazım efendiler. Açlığın, hırsızlığın, arsızlığın ve liyakatsizliğin tek ilacı bunlardır.

Selahattin Demirtaş’ı da, Ümit Özdağ’ı da, sizi de beni de ancak bu değerler kurtarır.

Daha fazla ırkçılık değil…

Hayko Bağdat’ın yazısı