‘Havaya Dair’ bir sergi: Temiz hava solumak evrensel bir hak!

Salt Beyoğlu’nda hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarına dikkat çeken Havaya Dair sergisi ziyarete açıldı.

Enstalasyon, maddi, görsel ve işitsel deneyimlerle hava kirliliğine dair unsurları somutlaştırmayı amaçlayan sergiyi, Milano’dan davet edilen 2050+ tasarladı. 2050+ çalışmaları teknoloji, politika ve ekolojinin kesişiminde eleştirel mekânsal pratiklere odaklanan disiplinler arası bir tasarım stüdyosu.

Sergiyi Che Facchin, Erica Petrillo, Guglielmo Campeggi, Ippolito Pestellini Lapatellini, Kamil Dalkir, Meera Badran, Nils Groontenzerink, Sara Barbini’den oluşan ekip hazırladı. Ses tasarımını Francesco D’Abbranccio (Lorem), prodüksiyonu Emirhan Altuner yaptı. Proje ekibi Eylül Şenses, Emirhan Amtunerer ve Fatma Çolaşoğlu’ndan oluştu.

Sergide, ziyaretçileri havanın maddeselliğiyle ilişki kurmaya teşvik eden bir dizi müdahale yer alıyor. Havanın kimyasal bileşimini ortaya çıkaran ve her biri farklı zehirlilik derecelerine karşılık gelen bir renkle tasvir edildi. Hava kirliliğini oluşturan zehirlerin farklı ölçeklerindeki yaygınlığını gösteren veri ve görüntüler perdelerde işlendi.

Havadaki bu maddelerin etkileşiminin tetiklediği kimyasal reaksiyonlarla ortaya çıkan koşulları duyumsanabilir kılan bir ses enstalasyonuyla İstanbul’un gökyüzünün, genellikle hareketsiz ve üç boyutlu nesneleri kaydetmek için kullanılan fotogrametri tekniğiyle hazırlanmış bir animasyon da tasarımda yer alıyor. Tüm bunlarla, yeryüzünü çevreleyen gaz halindeki görünmez maddelerin belgelenip cisimleştirilmesi hedefleniyor.

Politik mesajı var: Temiz hava solumak evrensel bir hak!

Sergi ayrıca, hava yoluyla yayılan zehirliliğin işaret ettiği karmaşık toplumsal ve politik sonuçları, yerel ve küresel izlekleri, gezegen ölçeğindeki bağlantıları da irdeliyor. Temiz ve solunabilir havanın müşterek ve evrensel bir hak olduğu bir dünya için kollektif bir eylemin gerekliliğini de gündeme getiriyor.

Salt Genel Müdürü Deniz Ova, ekolojik kriz, iklim değişikliği gibi aciliyet teşkil eden güncel sorunlara dair projeler geliştirdiklerini söyledi.

Hava kirliliğiyle ilgili uzun soluklu bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Ova, “Sergi hava kirliliği, toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor, bir dizi görsel ve işitsel veri aracılığıyla soluduğumuz havaya ilişkin anlayışımızı genişletmeye davet ediyor” dedi.

18 Ağustosa kadar, ücretsiz gezilebilecek

Sergiye Sular, Rüzgarlar, Araziler Arasında adlı gösterim programı eşlik edecek.

Salt’ın kurucusu Garanti BBVA’nın desteği, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi işbirliği, Eureko Sigorta ve Jotun’un katkılarıyla gerçekleştirilen Salt Beyoğlu’ndaki sergi, 18 Ağustos’a kadar ücretsiz gezilebilecek.