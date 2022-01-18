Havacılık şirketlerinden 5G için ‘kaos’ uyarısı

ABD’nin en büyük 10 havayolu şirketi, 5G cep telefonu hizmetlerinin devreye girmesinin uçuşlarda büyük kesintilere neden olacağı konusunda uyarı yaptı.

Amerikan telekom devleri AT&T ve Verizon yarın 5G servisini başlatmayı planlıyor. Plan, havacılık sektörünün itirazları nedeniyle ertelenmişti.

Kablosuz 5G C-Bandı spektrumunun uçakların elektronik sistemlerini etkileyeceği yönünde endişeler daha önce dile getirilmişti. Havacılık sektörü 5G’nin radyo irtifa ölçerler gibi hassas uçak ekipmanlarında parazit yapabileceğini düşünüyor. Sektör, 5G’nin görüş mesafesinin düşük olduğu durumlarda da risk yaratabileceğini vurguluyor.

BBC’nin haberine göre American, Delta, United ve Southwest havayolu şirketleriyle UPS ve FedEx Express gibi kargo şirketlerinin yöneticileri tarafından ABD makamlarına gönderilen mektupta yeni 5G C bandının havalimanlarının yakınlarında devreye sokulmaması talep edildi.

Şirketler: Kaos yaşanabilir

Şirketler 5G hizmetinin devreye girmesinin ‘felaket’ boyutlarında bir kaos yaşatabileceğini vurguluyor. Şirketlere göre çok sayıda geniş gövdeli uçak kullanılamaz hale gelebilir. Mektupta bunun sonucu olarak on binlerce yolcunun mağdur olacağı ve zaten kötü durumda olan tedarik zincirinin bozulacağı vurgulanıyor.

Bu sebeple havayolu şirketleri 5G’nin büyük havalimanı pistlerinin 3,2 kilometre yakınındaki bölgelerde devreye girmemesini istedi.

Sistemin devreye girmesi halinde günlük yaklaşık bin uçuşu etkileyebileceği düşünülüyor.