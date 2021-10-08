Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artacak

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre, hava sıcaklığı gelecek üç günlük periyotta ülke genelinde artacak.


Sıcaklıkların kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara’da 25-26-28, İstanbul’da 21-20-21, İzmir’de 29-27-28, Adana’da 33-33-34, Samsun’da 21-22-21, Erzurum’da 15-17-18 ve Şanlıurfa’da 30-32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor.

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