Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye’nin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı olarak yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık bir havayla karşılaşacağı tahmin ediliyor.

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Bugün sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Diğer yandan hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.