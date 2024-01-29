Hatay’da ‘tarımsal üretimde onarıcı dönüşüm’ projesi

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin başında gelen Hatay’da sürdürülebilir tarım için kolları sıvadı.

Dernek, ‘Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm Projesi’yle hem depremden etkilenen çiftçilerin refahını artırmayı hem de biyoçeşitliliği korumayı hedefliyor.

Fotoğraf: Buğday Derneği

Dernek çiftçilere, sürdürülebilir tarım yöntemleri konusunda eğitim verecek. Bunun yanı sıra danışmanlık ve pazarlama desteği de sağlayacak. Proje iki yıl sürecek.

Buğday Derneği Strateji Kurulu üyesi Oya Ayman projenin amacını şöyle özetledi: “Depremlerin ardından Hatay’da yürüttüğümüz araştırmalar, onarıcı bir dönüşüm için, üretimden tüketime uzanan zincirin tüm halkalarına kapsayıcı bir şekilde yaklaşmak gerektiğini ortaya koydu. Bu amaçla destekçilerimizle birlikte çıktığımız bu yolda, bölgedeki çiftçileri, agroekolojik üretimle ve yeni pazarlama kanallarıyla tanıştırarak güçlendirmeyi amaçlıyoruz..”

70 çiftçiyle yola çıkılıyor

Proje Koordinatörü Karel Büyükgazel “Hatay’da gerek tarımsal üretimde, gerekse pazarlamayı da içeren tüm süreçlerde etkili, katılımcı, kapsayıcı, onarıcı ve sürdürülebilir örnekler oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla projemize başvuran 70 çiftçiyle yola çıkıyoruz. Aynı zamanda projeye katılacak çiftçilerin ürünlerine katma değer sağlayacak kadın kooperatifleri ve işleme birimleri de bölgedeki kadın üreticilerin refahını desteklemek üzere önceliğimiz olacak. Bu ürünler için, e-ticaret sitelerinden restoran mutfaklarına kadar geniş bir yelpazede pazarlama desteği sağlayacağız” dedi.

Büyükgazel Diken’e yaptığı açıklamada ikinci senede de yeni 70 çiftçiyi destekleyeceklerini söyledi: “Bu çiftçilerimizin minimum yüzde 30’unun kadın çiftçilerimiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu projenin aynın zamanda hem afetler hem de afetler sonrasında tarımsal üretimin dirençliliği ve sürdürülebilirliği hedefiyle yola çıkarak bir model oluşturmayı amaçlıyoruz bu projeyle.”

Bu projeyle hem depremzede çiftçilerin refahı ve üretimin sürekliliği sağlanması hedefleniyor hem de Türkiye’nin diğer bölgeleri için model oluşturması amaçlanıyor.

Hatay kültüründe öne çıkan ürünlere odaklanıyor

Proje Hatay’ın tarımsal üretiminde ve mutfak kültüründe öne çıkan ürünlere odaklanacak: Karakılçık buğdayı, biber ve domates salçası, nar ekşisi, narenciye, tıbbi ve aromatik bitkiler (kekik, nane, fesleğen, adaçayı).

Uzmanların bu ürünleri yetiştiren çiftçilere vereceği eğitimler 1 Şubat 2024 itibariyle başlayacak. Samandağ, Antakya ve Arsuz olmak üzere üç bölgede gerçekleştirilecek eğitimler agroekoloji, toprak onarımı, su yönetimi, tohum, hastalık ve zararlılarla mücadele ile dijital pazarlama konularını kapsayacak.

Proje kapsamında verilecek eğitimlerin yanı sıra örnek uygulama alanlarına geziler düzenlenerek, çiftçiden çiftçiye deneyim aktarımı yapılacak. Agroekolojik üretime geçecek çiftçilerin ürünleri projeye dahil olacak kooperatiflerde işlenecek ve bu kapsamda üretilen ürünlerin çeşitli pazarlama kanallarından satışı için destek sağlanacak. Narenciye grubu ürünleriyse yaş olarak değerlendirilecek.