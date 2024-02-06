Hatay’a adaylığı konuşulan CHP’li Suzan Şahin’den Lütfü Savaş’a destek

Lütfü Savaş’ın yerine aday gösterileceği ileri sürülen CHP’nin 27’inci Dönem Hatay Milletvekili Suzan Şahin’den Savaş’a destek geldi.

Suzan Şahin.

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Savaş’ı yeniden aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savaş’ın anketlerde en çok oy alan kişi olduğunu öne sürmüş ve “Alternatif bulamadık” demişti.

Tepkilerin dinmemesi üzerine CHP’nin, Savaş yerine 27’inci Dönem Hatay Milletvekili Suzan Şahin aday göstereceği iddia edilmişti.

Gazeteci Fatma Karaağaç’a konuşan Şahin’se Savaş’a destek verdi:

“Lütfü Savaş gibi milli duruşlu birinin varlığı çok kıymetli. Konu ben bile olsam bu değişiklik kaybettirir. Kimse sakın böyle bir şey yapmaya yeltenmesin. Memnuniyetsizlikler var mı var? Gayet doğal. Her adaya bazı itirazlar olabilir. Bunu büyüttüler. Lütfü Savaş bu seçimi kazanır.”