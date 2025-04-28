Hastaneden yeni açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi arttı

Florence Nightingale Hastanesi, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ‘hayati tehlikesinin artarak devam ettiğini’ duyurdu.

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Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alındı. Ameliyat 12 saate yakın sürdü, 16 Nisan’da yoğun bakıma alındı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını açıkladı. 20 Nisan’da kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı duyuruldu.

25 Nisan’da doktoru (Prof. Dr.) Ertan Sağbaş, Mezopotamya Ajansı‘na şu açıklamayı yaptı: “Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi inşallah ödemdir, oksijensiz de kalmış olabilir. Aslında şanslı şu hale gelmesi büyük mucizedir. Bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var.”

Nörolojik tablo bozulmuş

Hastanenin son açıklaması şöyle:

* Hastamız sayın Sırrı Süreyya Önder; bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13’üncü gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

* Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz.



