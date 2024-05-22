Hastanede cenazeler karıştı

Çorum’un Alaca ilçesinde defnedilen cenazenin farklı kişiye ait olduğu ortaya çıktı.
AA’nın haberine göre Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Zeki Aksakal ile Nuri Yalçınkaya aynı gün yaşamını yitirdi.
Morgdaki işlemlerin ardından Nuri Yalçınkaya’nın cenazesi, yanlışlıkla Zeki Aksakal’ın ailesine teslim edildi.
Cenaze Alaca Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.
Bugün cenazeyi teslim almak için hastaneye giden Yalçınkaya’nın ailesiyse kendilerine verilen cenazenin Yalçınkaya’ya ait olmadığını fark etti.
Başlatılan soruşturmada cenazelerin karıştığı belirlendi. Savcılık izniyle Yalçınkaya’nın cenazesi mezardan çıkarıldı.
Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin yarın toprağa verilecek.