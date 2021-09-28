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Yaramazlara biraz batar!

Hasan Öztürk: Geçici süreli ‘varlık vergisi’ öneriyorum

Ne var ki “gelir adaletsiziği” yüzünden, büyüme ve ekonomideki bu canlılık alt gelir grubundaki insanlarımıza yansımıyor.

O yüzden bugün 4.5 ay önce yaptığımız öneriyi bir adım daha ileri götürerek öneride bulunmak istiyoruz.


Zenginden alın, fakire verin..!

Nasıl, 1999 yılında yaşadığımız deprem sonrası ekonomik kayıplarımızı azaltmak için, “Özel İletişim Vergisi” adı altında bir vergi konmuşsa…

Ona benzer ve kesinlikle ücretlilerin dışarıda tutulacağı örneğin ihracatçılara, sermaye gruplarına, büyük sanayicilere ve bu dönemde servetine servet katanlara belli bir dönem için “ek vergi” getirilmesini öneriyorum.

Bu verginin tamamının alt gelir grubuna aktarılmasını öneriyorum.

Zor mu? İmkansız mı?

Hasan Öztürk’ün yazısı

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