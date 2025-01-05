Hasan Mert Kaya: Eczacılığın Türkiye’deki öncülerinden Francesco Della Suda

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Sıra dışı bir aile olan Della Suda’nın ilk temsilcisi eczacılığın Türkiye’deki öncülerinden Francesco Della Suda’ydı. Kırım Savaşı’ndaki hizmetlerinden dolayı ödüllendirilerek ‘paşa’ unvanı verildi ve adı ‘Faik Paşa’ olarak değiştirildi.

İstanbul Çukurcuma’daki Faik Paşa Yokuşu adını eczacılığın Türkiye’deki öncülerinden bir İtalyan olan Francesco Della Suda’dan alır. Devlet hizmetlerinden dolayı paşa ünvanı verilen ve adı da Faik Paşa yapılan Francesco Della Suda sıra dışı bir isimdi. Francesco Della Suda, 1814 yılında bir Yunan adası olan Syros’da doğmuştu. İtalyan asıllıydı ve daha 12 yaşındayken annesini yitirince Pera’da bulunan Sainte Marie Manastırı’nın yetimhanesine verilmişti. 17 yaşına geldiğinde Maltepe Eczanesi’nde çırak olarak çalışmaya başladı.

Çalışkan ve hırslıydı. Üç yıl içinde baş eczacı, 1837 yılına gelindiğinde ise Osmanlı İmparatorluğu Ordu Merkez Eczanesi’nin yöneticisi oldu. Hekimbaşı Abdülhak Molla tarafından kendisine verilen bu görev oldukça zordu ve fakat üstün başarılar gösterdi burada. Della Suda bir yandan bu zor görevi yürütürken diğer yandan da 1844 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin eczacılık bölümünden diploma almayı başardı ve böylece eczacılık deneyimini diploma ile tescil ettirmeyi başardı. Yetim bir çırak olarak başladığı yolda artık usta olmuştu.

1849 yılında henüz gençken İstiklal Caddesi üzerinde Grande Pharmacie / Büyük Eczane’yi açarak kendi eczanesinin sahibi oldu. Bu eczane halk arasında kısa sürede Della Suda adıyla tanınıp oldukça meşhur oldu.

Hasan Mert Kaya’nın yazısı