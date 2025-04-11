Hasan Kılıç: Türkiye'de artık sadece Kürt ulusal kimliğine indirgenmiş bir demokratikleşme, kurtuluş reçetesi olamaz

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Erdoğan’ın henüz süreçle ilgili ortalarda görünmediği dönemlerde yaptığı bir açıklamada Bahçeli’nin -mealen- “Ekonomiyi iyileştir, Kürtlerle ilgili sorunu çöz ve tekrar başkan ol” mesajındaki odakların hepsi dağıldı. Ekonomi kötüleşti. Kürt sorunuyla ilgili iktidar yürütme erki olarak tek bir adım bile henüz atmadı. Peki çıkılmak istenen girdabı daha büyük ve korkunç şekilde geri getirme ihtimali olan bu halden nasıl kurtulunur?

Artık Türkiye palyatif çözümlerle, geçici pansumanlarla sorunlarını çözme eşiğini aştı. Öncelikle siyasal rejimin demokratikleştirilmesi, yönetim sisteminin yataylaştırılması gerekiyor. Kürt sorununun diyaloga dayalı çözümü için ne gerekiyorsa hızla yapılması Türkiye’nin yakın-orta-uzun vadeli geleceğinin en hayati meselesidir. Barışı mevzuata, sessizliğe, fikirsizliğe sevk etmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Temelde “Kürtlerle barış, Türkiye’ye demokrasi” şeklinde ifade edebileceğimiz süreci başarıya götürecek ilk ve en temel meselelerden biri 27 Şubat çağrısının gösterdiği yoldan ilerlemektir.

Hem demokrasiyi kurtarmanın hem de Kürtlerle barışı sağlamanın kaçınılmaz zamanındayız. Bunun yolu da demokratik Anayasa’yı yazmaya başlamakla olur. Türkiye’de artık sadece Kürt ulusal kimliğine indirgenmiş, onla çevrelenmiş bir demokratikleşme meselesi kurtuluş reçetesi olamaz. Geneli kapsayan, hukuki güvenlik, iktisadi eşitlik ve adaleti temeline alan bir reçeteye ihtiyaç var.

Hasan Kılıç’ın yazısı