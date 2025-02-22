Hasan Göğüş: JD Vance öyle bir konuşma yaptı ki dinleyenlere parmak ısırttı

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Dikkatlerimiz Trump ve bürokratik reform çalışmalarını ihale ettiği X’in babası Elon Musk’ın şaklabanlıkları üzerinde odaklanmışken başkan yardımcısı JD Vance’ı gözden kaçırmışız. Seçim kampanyası sırasında fazla sesi sedası çıkmayan JD Vance geçtiğimiz hafta sonu Münih Güvenlik Konferansında(MGK) ortaya çıktı. Öyle bir konuşma yaptı ki dinleyenlere parmak ısırttı.

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Amerikan başkan yardımcısının MGK’nın ana teması olan Ukrayna-Rusya savaşının nasıl sona erdirileceğine ve Avrupa güvenliğine ilişkin Trump’ın yeni dönemdeki görüşlerini açıklaması beklenirken, Vance yarım saat süren konuşmasının tamamında Avrupa Birliği’ne yüklendi. Avrupa’ya yönelik asıl tehdidin Rusya’dan Çin’den değil, kendi içerisinden geldiğini öne sürdü.

Romanya’yı seçimleri iptal ettiği, İsveç’i kuran Kerim’i yakanları yargıladığı, İngiltere’yi dini özgürlüklere saygı göstermediği için eleştirdi. Besbelli ki JD Vance, Münih’e ifade özgürlüğünü savunmak kisvesi altında yarın yapılacak seçimlerde ‘Almanya İçin Alternatif Partisi’ne destek vermeye gelmiş.

Amerikan anayasasına göre Trump’a yarın bir gün Emr-i Hakk vaki olursa maazallah bu adam gelecek seçimlere kadar Amerika’yı yönetecek.

Meğer turpun büyüğü heybedeymiş de haberimiz yokmuş. Vah dünyanın haline…

Hasan Göğüş’ün yazısı