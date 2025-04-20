Hasan Durkal: İktidar koalisyonunda farklı fikirler olduğunu ve gerilimin yükseldiğini anlıyoruz

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Darbe sonrasında Özgür Özel önderliğinde CHP kendilerinden beklenenin dışında bir pozisyonda çıktı karşımıza. Erdoğan’a her durumda vermesine alışkın olduğumuz desteği bu sefer vermedi CHP, hatta belki de kasabın bıçağı boynuna dayandığından direnme yoluna girdi. Öyle ki, sokağı işaret etmekle yetinmeyip Erdoğan’ı cunta başı ilan etmek, boykot çağrısı yapmak, darbenin arkasındaki isimleri teşhir edip hedef göstermek, Erdoğan ve ortaklarını gayrı meşru ilan etmek gibi üst sınırlarda gezen bir dizi şey yaptı Özgür Özel. Akıllara acaba devlet içinde bir çatlak mı oluşuyor sorusu geliyor ister istemez.

Önce kayyum iddiaları yalanlandı ardından da Rasim Ozan Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlatıldı. Kütahyalı ertesi gün ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı ve ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bahçeli’nin açıklamasından nasibini bu sefer de Kütahyalı almıştı. CHP’ye kayyum atanmasının doğru ve mümkün olmadığını belirten Bahçeli “Sosyal medyada halkımızı yanıltıcı ve kuşkuları yoğunlaştırıcı iddiaları ahlaksızca paylaşanlar, ileri geri spekülasyon yapanlar, CHP’ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır” söylemiyle Kütahyalı’yı ismini vermeden şeytan ilan ediyordu.

İktidar koalisyonu içerisinde farklı fikirler olduğunu ve üstelik gerilimin de yükseldiğini anlıyoruz. Bahçeli imzasıyla yayınlanan açıklamalar şahsi fikirleri üzerinden siyasete bireysel olarak yön verme çabası olarak görülmemelidir O açıklamalar iktidar alanı içindeki bazı güçlerin tutumunu belirten açıklamalar. İmamoğlu’nun yargılanma süreci ve CHP’ye kayyum atanma girişimiyle ilgili olarak iktidar koalisyonu içerisinde birkaç günde ortaya çıkan iki büyük anlaşmazlık var. İlkinden hemen sonra Ekrem İmamoğlu’nun Bahçeli’ye “onları bırak bize gel, biz senle anlaşırız” minvalindeki çağrısı da bu koalisyonu bölmeye ve iktidar bloğunu yeniden şekillendirmeye yönelik bir hamle idi.

Hasan Durkal’ın yazısı