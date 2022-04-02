Hasan Basri Yalçın: Tüm dünya ekonomisi için bir felaket senaryosu

Gaz almayı bırakmak veya başka kaynaklardan gaz almak gibi bir seçenek en azından şimdilik yok. Bahsi geçen alternatif yolların oluşması bile yılları alacaktır. ABD kendi rezervlerini açtığını duyuruyor, ama tankerle gaz taşımak boru hatlarıyla taşımanın yerini asla tutamaz. Yani kısa vadede, hatta orta vadede bile Avrupa, Rusya ile anlaşmadan gaz açığını kapatamaz.

Bu da sadece Avrupa için değil, tüm dünya ekonomisi için bir felaket senaryosu. Avrupa için aslına bakarsanız Rusya ile bir ara formül üretmekten başka seçenek yok. Dahası bu ara formül her ne olursa olsun, ABD ile Avrupa’nın arasını açması kaçınılmaz gibi. ABD doğrudan sahneye inmedikçe Avrupa, Rusya’ya taviz vermek durumunda kalacaktır. Yani Rusya’ya karşı Batı’nın birleştiği hikâyesinin yakın dönemde bu ve benzeri olaylar üzerinden çökmeye başladığına şahit olabiliriz.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı